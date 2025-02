JUHTKIRI Kriminaalne erakond

Keskerakonna karistus pole paraku ühe erakonna ega kohaliku omavalitsusega piirduv. Aastaid on Eesti olnud pahane, kui teda on nimetatud endiseks Nõukogude liiduvabariigiks, sest oleme justkui olnud üle kahe aastakümne nii Euroopa Liidu kui ka NATO liikmed ja seega läänemaailma täieõiguslikud liikmed. Ometi on pealinna valitsetud nagu Bütsantsis, kus hämarad tehingud on osa valitsemiskultuurist. Kahju, et nüüd läks vaja riigikohut, et tõmmata selge piir lääne ja ida vahele. Küsimus on, kuhu soovivad nüüd teised erakonnad kuuluda.