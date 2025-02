Ilmekas näide kaldus argumentatsioonist on laupäeval avaldatud teadlaste ning EKI ja RaRA ühispöördumises toodud lõik: «Hea ja meie väärtustega kooskõlas tehisaru vajab kvaliteetseid keele- ja kultuuriandmeid, kuid nende autorid ja valdajad ei soovi neid jagada. Ometi oleks hästi toimivast tehisarust lõpuks kasu kõigile.» (ERR, 08.02.25) Kes ütleb, et ei soovi jagada? Kas keegi on küsinud ja kellelt, märgib Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep.