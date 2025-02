IVO KÄND Sündimata lapsed on sõjaohvrid, sest meie poliitikutel pole ajaloolist mälu

Toona oleksime naernud välja tõdemuse, et maa ei täitu enam piisavalt oma lastega. Nüüd on laulva revolutsiooni aegsest beebibuumist mälestus nii hell, koolid-lasteaiad sulguvad laste puudumise tõttu. Needki, kes on sündinud, kipuvad sageli koos vanematega Eestist lahkuma.