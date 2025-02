RAINER SAKS «Ei kinnita ega lükka ümber»: Venemaa jälgis mõnuga Trumpi egotrippi

Venemaa presidendi pressiesindaja teatas, et ta ei kinnita ega lükka ümber president Trumpi esitatud väidet telefonikõne kohta Venemaa presidendiga. Ta lisas, et kommunikatsioon Venemaa ja USA uue administratsiooni vahel on olemas, läbi erinevate kanalite.

Venemaa juhid saavad väga hästi aru, et president Trump soovib kramplikult näidata, et mingi läbirääkimistele sarnane tegevus on käimas. Venemaa on väga osavalt seda olukorda ära kasutanud ning järk-järgult on nad saavutamas muljet, et mitte USA ei hoia rahuläbirääkimiste osas initsiatiivi, vaid toimub mõlemapoolne võrdne suhtlus.