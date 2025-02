URMAS REINSALU Härra peaminister, te olete energeetikas valel teel!

Avaldasite jutupunktid valitsusparteide juhtide energiategevuse kaitseks, nimetades seda «suureks plaaniks». Teie sõnade järgi kõik, kes on selle suhtes kriitilised, soosivad ühiskonnas kaost. Teie isiklikud energeetikaalased kaks suurt initsiatiivi on olnud läinud aastal kliimaseaduse eelnõu ning selle, jõustumata seaduse alusel välja töötatud energiamajanduse arengukava aastaks 2035.

Mõlemad algatused on esitatud kujul saanud nii ekspertide, ettevõtlusorganisatsioonide ja huvirühmade hävitava kriitika osaliseks. Isegi taastuvenergia ettevõtjad kritiseerivad teie parteilist elektripoliitikat. Need seisukohad on teie jaoks kaose soovimine- kes ei ole valitsusega nõus, soovib kaost. Nüüd olete asunud oma algatust läbi suruma parteijuhtide kokkuleppe teel.