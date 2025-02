JÜRI KOTŠINEV Kuidas Venemaa endale sobivat ajalugu kirjutab?

Alates 2014. aastast on Venemaa propagandistid tihti tsiteerinud kunagise Saksamaa riigikantsleri (vahemikus 1871–1890) Otto von Bismarcki (elas 1815–1898), kes olevat öelnud, et Venemaa võimsust võib murda vaid Ukraina eraldamisega Venemaa küljest ning et Ukraina tuleb vastandada Venemaale ja ässitada ühe rahva kaks osa teineteise vastu, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev.