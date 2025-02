Javad Keypour Äratuskell Balti riikidele

25. detsembril 2024 avalikuks tulnud Estlink 2 elektrikaabli kahjustus viis kõigi tähelepanu Läänemere kriitilise infrastruktuuri haavatavusele. Hiljutine juhtum, kus kaubalaev Eagle S tekitas tõsiseid häireid mitte ainult Estlink 2 energiaühenduses, vaid ka neljas teises kaablis, mis ühendavad Soomet Eesti ja Saksamaaga, näitab selgelt, kuivõrd kaitseta on meie piirkonna elutähtsad taristud. Kuigi uurimine jätkub, toob juhtum esile mereõiguse, piirkondliku julgeoleku ja geopoliitiliste pingete keeruka koosmõju. Seega on oluline rääkida Läänemere turvalisust.

Estlink 2 kaabli kahjustus seab kahtluse alla merealuste kaablite ja torujuhtmete kaitstuse, mis on kriitilise tähtsusega Eesti ja Soome energiavarustuskindluse ning bilansihindade tasakaalustamise jaoks. Esialgsed andmed viitavad, et Cooki saarte lipu all sõitnud tanker Eagle S tõmbas oma ankrut kümneid kilomeetreid mööda merepõhja, rikkudes sellega mitmeid kaableid. Kuigi ametlikud järeldused puuduvad, on intsidendi tõttu esitatud olulisi küsimusi hooletuse, tahtlikkuse ja olemasolevate kaitsemeetmete adekvaatsuse kohta.