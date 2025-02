ERIK PUURA Hobiteadusel võivad olla ohtlikud tagajärjed

Kui pinnasesse imbuv vesi puutub kokku looduslike kivimitega, mineraalid osaliselt lahustuvad ja annavad veele vihmaveest kõrgema mineraalainete sisalduse, mis annab parema maitse ja on kasulik organismile. On erandeid, kus ka looduslikus põhjavees lahustunud ühendid ületavad norme, kuid kui meie koju tuleb kraanivesi põhjavee baasil, on selle keemiline koostis veega varustaja poolt pidevalt uuritud ja avalikustatud. Tartu kraanivesi näiteks on oma koostiselt küllaltki sarnane Eviani veega.