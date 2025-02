Tuulikute pooldajad kinnitavad, et tuul on tasuta käes, lisaargument seegi, et Euroopa ühisrahast makstakse peale; lisaks olla tuulikud väga keskkonnasõbralikud, sest pöörlev tiivik ei aja välja ei tossu ega süsihappegaasi. Mistõttu olevat tegu nii majanduslikult kui ökoloogiliselt aruka tootmisviisiga.