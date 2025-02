ANDREI KUZITŠKIN Vene meedia kommentaariumid reedavad rahva meelsuse idanaabri juures

Nagu teada, on informatsioon meie ajal kõige väärtuslikum ressurss ja tõhus vahend võitluses huvide eest kaubanduse, poliitika ja ideoloogia valdkonnas. Pole juhus, et informatsioonilised ja psühholoogilised erioperatsioonid said Vene-Ukraina sõjas tähtsaimaks relvaks, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.