Selle kohta ilmub pressiteateid, usutlusi õpetajate, ekspertide ja poliitikute, venekeelses meedias isegi mõne lapsevanemaga. Mureneb üleliidulise kolossi filiaal ehk «vene kool», on nii kurjustajaid kui ka rusude alla jäänuid.

Aastakümneid on vene emakeelega lapsed läinud vene lasteaeda, sealt vene kooli, kus neid ootasid Garanža ja Belõi. Kui eesti keelest sai riigikeel, said vene koolide vilistlased ootamatu kogemuse – et hariduse jätkamiseks või hea töökoha saamiseks tuleb osata eesti keelt. Mõni ärritus ja kapseldus oma keelelisse enklaavi.