Kas tuulikud toovad elektrihinna alla peaaegu kaks korda (8,73 s/kWh pealt 2024. aastal 4,9 s/kWh peale 2035. aastal), nagu valitsuserakondade juhid on hiljuti kommunikeerinud? Tihti tuuakse meile näiteks Taanit, kus on tuulikuid väga palju rohkem kui meil praegu nii maal kui ka meres. Kas Taanis on siis elektrihinnad oluliselt madalamad kui meil? Vaatame aastate lõikes samuti keskmist hinda.