RAIT MARUSTE Millal loodi Eesti riik?

Meil on saanud riiklikuks tavaks tähistada Eesti Vabariigi sünnipäevana 24. veebruari. See on kuupäev 1918. aastal, mil Eesti iseseisvus kuulutati välja manifestiga kõigile Eestimaa rahvastele. Otsuse vabariigi väljakuulutamise päevaks lugeda 24. veebruar tegi Eesti Ajutine Valitsus, mille pea- ja sõjaministriks oli Konstantin Päts 12. veebruaril 1919. Selle otsuse kohaselt toimiti juba samal aastal ning algas aastapäeva pidulik tähistamine. Arvestades Pätsi isikuomadusi ja ambitsioone pole see otsus üllatav.