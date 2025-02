RAINER SAKS Ukraina on suutnud leida relva liugpommide vastu

Eilne edu ei olnud nii öelda pime juhus, vaid seni täpsemalt teadmata Ukraina relva eduka kasutamise tulemus. Ukraina on arendanud liugpommide vastast relvasüsteemi, mille kohta küll täpsem teave puudub. Ukraina õhujõudude kõneisik kinnitas sündmust ning väitis ühtlasi, et tegemist ei ole esmakordse juhtumiga.

Võib arvata, et seeriatootmises neid relvi veel ei ole, aga kui tegemist on toimiva süsteemiga, ilmuvad need rinnetele üsna kiiresti. Vene armee kasutab küll jätkuvalt palju liugpomme, kuid nende mõju ei ole enam nii suur, kui eelmise aasta jooksul näha võis. Arvestades seda, et Vene suurtükiväge kasutatakse võrreldes varasemaga oluliselt vähem, võimaldaks liugpommide tõrjumine muuta Vene armeel Ukraina kaitserajatiste purustamise palju keerulisemaks.