NÄDALA NÄGU Eesti tippsporditaevas sai juurde särtsaka ja ereda tähe

Ratsionaalselt lähenedes kuulub tippsport kui valdkond ühiskonna jaoks mugavusvidinate (nii-öelda nice to have) sekka, sest selle puududes midagi eluliselt vajalikku tegemata ei jääks. Haiglad, seadused, korrakaitse on asjad, milleta ühiskonda ette ei kujuta. Medalite ja poodiumite puudumine võtmevõimekusi ei halva.