Nädalavahetusel ühendavad Baltimaad end lahti Venemaa elektrivõrgust. Muidugi tuleb küsida, miks alles praegu, pärast ligemale 34 aastat taasiseseisvumisest see samm ette võetakse. Kuid hea, et võetakse. On ju Ukraina täiemahulise sõja puhkemine kiirendanud mitmeid protsesse, mis on seni veninud. Venemaa elektrivõrgust lahtiühendamine on kooskõlas ka Eesti enda välispoliitikaga – on ju Eesti käinud mööda Euroopat ringi ja rääkinud, kuidas on vaja lõpetada energeetiline sõltuvust Venemaast. Nüüd näitame ka ise eeskuju sellega, et lõpetame Venemaa süsteemis olemise.