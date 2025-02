Eesti valitsus tegi läinud nädalal ka ühe otsuse, mille asjakohasuses on raske kahelda: nimelt määrati 2025. aasta riigi F. J. Wiedemanni keeleauhind Tiit Hennostele pühendunud töö eest eesti keele, kirjanduse ja ajakirjanduse uurimisel ning õpetamisel. Mida siis Hennoste on ära teinud, et ära teenida see au ning auga koos käiv 65 000 euro suurune preemia?