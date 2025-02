SERGEI METLEV Kes lubab kuriteo toime pannud Keskerakonna tagasi võimule?

Tänasest on Keskerakond ametlikult kuriteos süüdi mõistetud ühendus. Võimuga kauplemine ja erakonnale ebaseadusliku raha hankimine on muutunud selle erakonna firmamärgiks.

Ma ei taha pidada vastutavateks kõiki keskerakondlasi, nende seas on erinevaid inimesi, kuid fakt on, et selles parteis on süsteemselt edutatud inimesi, keda iseloomustab õigusriigi põhimõtete täielik eiramine ning ääretu nahaalsus. Tegu on alati olnud ka puhtakujulise julgeolekuriskiga – kui otsused on müügiks kohalikele ärimeestele, siis miks mitte ka mõnele välisriigi tegelasele?