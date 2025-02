Esitati uued andmed Vene armee kaotuste kohta selle operatsiooni ajal. Ukraina kindralstaap hindab, et Vene armee on kokku kaotanud peaaegu 40 tuhat meest, neist ca 17 tuhat langenutena.

Kurski suunal hoidsid Ukraina pealetungi alguses kaitset tavapärased, pigem nõrgalt mehitatud üksused. Vastupealetungi käigus aga on Vene väejuhatus kasutanud väga korralikke merejalaväe, õhudessantväe ja mehhaniseeritud jalaväe üksuseid. Seega on kaotused Kurski piirkonnas olnud tõsised just parimate üksuste osas. Vangi on langenud 900 Vene sõdurit, kuid neist enamus sattus vangi Ukraina pealetungi esimese nädala jooksul. Kaotuste hulgas on 131 tanki, 689 jalaväe lahingumasinat ja soomukit ning 386 suurtükisüsteemi. See annab juba ühe armeekorpuse mõõdu välja.