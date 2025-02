«Palun-palun-palun, kuulake teadlasi ja spetsialiste, me tuleme ja aitame ja arutame väga hea meelega,» kommenteeris Pakosta kava Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus. Postimees nõustub Ibrusega, et Eesti kultuuriandmed peavad peavad ennekõike olema avalikuks hüveks Eestis ning et meil on kohapeal piisavalt nutikust, et õpetada tehisaru ja muid tänaseid rakendusi kõnelema eesti keelt siin, kohapeal. Ja see kõik pole enam sugugi nii kallis, et me peaksime nui neljaks tegema koostööd suurkorporatsioonidega, andes neile vabatahtlikult ja tasuta oma kultuurivara.