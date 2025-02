Ometigi tundub, et e-valimiste korraldajad ja pooldajad seda sooviksid, sest teema tõstatusele on järgnenud kriitikute personaalne naeruvääristamine ja halvustamine, teisisõnu, sõnumitoojate materdamine. Lisaks liiguvad minu antennid selle peale, et kriitikale vastuseks on tulnud vähe sisulist juttu, küll aga palju mitmesugust suhtekorralduslikku võimlemist. Ma ei ole IT-spetsialist, aga kommunikatsioonist ja suhtekorraldusest midagi tean.