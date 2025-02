Täpsemalt, kui valimised pole piisavalt turvalised, salajased ning ühetaolised, tekib selge vastuolu põhiseaduse mõttega. Olen veendunud, et e-valimised praegusel kujul on põhiseadusvastased.

Praegu on ainult üks riigikohtu lahend, millele tuginedes saame hinnata e-valimiste vastavust põhiseadusega. Selleks on lahend 1. septembrist 2005, mil riigikohus tegi otsuse seoses toonase presidendi Arnold Rüütli taotlusega hinnata e-valimiste põhiseaduspärasust vahetult pärast seaduse vastuvõtmist riigikogus. Lühidalt öeldes leidis riigikohus, et e-valimised on riives põhiseadusega, kuid see pole piisavalt intensiivne, et kaaluda üles valimisaktiivsuse kasvu ja uute tehnoloogiliste vahendite kasutusele võtmist.