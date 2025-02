DANIIL MARTIKAINEN-JARLUKOVSKI Maailma on haaranud natsipaanika

Kaheksakümnendatel haaras Ameerika Ühendriike saatanapaanika, mille tagajärjel nägid ameeriklased igal pool saatanlikke kultusi ja nende sepitsusi. Saatanlikeks peeti filme, muusikat ja, mis kõige halvem, inimesi, kes said valesüüdistuste pärast kõvasti kannatada isegi siis, kui neid mõisteti hiljem õigeks. Paanikasse sattunud inimesed nägid igal pool vaenlast, ent lõpuks järeldasid uurijad, et rohkem kui 12 000 süüdistustest ei olnud tõendatud ükski. Nii et ainsad reaalsed ohvrid olid need, keda paanitsevad ameeriklased kõiksugustes koledustes süüdistasid.