Nagu oleks sattunud kuskile välismaale, kuigi sündmuse nimi osutab justkui Eestile ja kirjakeelsusele. Kasutada läbivat suurtähte tähistamaks eesti raamatu aastat viitab ametnikele, kes kõik on hoole ja armastusega asunud tähistama midagi nii olulist, mida peaks olema raske ülehinnata. Siiski, viide 500 aastale viib natuke eksiteele, arvestades, et esimene eestikeelne trükis ilmus 1535. See on S. Wanradti ja J. Koelli katekismus. Aga 490 ei ole ju ometi miskine ümmargune arv. Seega lihtsalt on võetud kuuldused ehk teated, ja tehtud need faktiks. Miks mitte. Peaasi, et publik on rahul.