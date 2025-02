Priit Tammeraid Eetris on vaheldumisi info ja propaganda

Täna on kriitiline teha otsused, mis baseeruvad insener-tehnilistel arvutustel ja selgel arusaamal olemasolevast tehnoloogiast. See ei ole koht, kus lobistidel või huvigruppidel saab tekkida võimalus võtta täna valesid arusaamu mahitades tulevikus pantvangi terve riik ja selle piires elavad elektritarbijad. Ilmselt ei ole me ka kohas, kus saame arendada kinnisilmi tehnoloogiaid, mis saastavad keskkonda.