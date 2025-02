Lauri Talumäe Ohverdasime Eesti parimad üliõpilased

Hiina on maailma suuruselt teine arendus- ja teadustegevusse investeerija. Neil on üle 200 talendivärbamise programmi ja sihitakse just lääneriikide teadlasi ja tippüliõpilasi. See, kuidas kolm Hiina tippülikooli – Pekingi ülikool, Hong Kongi ülikool ja Tsinghua ülikool on tõusnud viimase kümne aasta jooksul QS World University Ranking võrdluses 40.–50. kohtadelt 14.–20. kohale, annab tunnistust nende edust. Kusjuures on märgiline, et nad edestavad isegi kuulsat Princetoni ja Yale ülikooli. Tagaajaja rollis olev Euroopa on seevastu juba mõnda aega võidelnud ajude väljavooluga USAsse, UKsse, Kanadasse ja Hiinasse.