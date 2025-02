JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ Eesti põhiseadus ei kaitse suhteid terroristliku usuühinguga

Üleskutset vähemalt natuke Jumalat karta, ei tohiks pidada Eesti Vabariigi põhiseaduse artikliga 40 tagatud usuvabaduse õiguse rikkumiseks. See on minu arvamus, mis põhineb kristliku õpetuse teoloogilisel analüüsil. Olen veendunud, et Kristus ei soosinud rahulike elanike genotsiidi ega naiste, laste ja vanurite tapmist, kirjutab jurist Jevgeni Krištafovitš (Reformierakond).