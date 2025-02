RAINER SAKS Kui suured on olnud Ukraina kaotused kolme sõja-aasta jooksul?

Ukraina president teatas, et armee on lahingtegevuses kaotanud üle 45 tuhande võitleja ning haavata on Ukraina sõdurid saanud 390 tuhat korda. Selline sõnastus tähendab, et paljud sõdurid on saanud haavata mitmel korral, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.