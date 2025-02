Postimees palus neid kommenteerida Eesti e-valimissüsteemi loojal Tarvi Martensil. Enamiku Samosoni väidete järele kirjutas Martens punasega «Vale». Kuna e-valimised on väga tehniline valdkond, siis hetkel on 99 protsendi inimeste jaoks tegemist sõna sõna vastu situatsiooniga ning kõik taandub taas pelgalt usaldusele.

Teiseks peavad valimised olema ühetaolised. On ilmselge, et pabervalimised ja e-valimised ei ole praegu ühetaolised, sest e-valimiste puhul võib valija muuta oma häält korduvalt. Ja suurimaks e-valimiste probleemiks võib vist pidada asjaolu, et vaatlusprotseduur on hüplik ning kaugel sellise olulise toimingu veenvast rituaalsusest, mis on aastasadade jooksul välja kujunenud paberhääletuse osas.