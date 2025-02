Me näeme, kuidas Donald Trump oma vastastega mängib. Ühel päeval kehtestab 25-protsendised tollid oma naabritele ja järgmisel päeval peatab nende kehtestamise kuuks ajaks. See on ilmselgelt jõupositsioonilt tegutsemine, kus naabritele tehakse selgeks, et kui te ei tee nii, nagu mina tahan, siis… Kuidas tollid mõjutavad riigi majandust? Vaatan mõju ühelt poolt neile, kes kehtestavad, ja teisalt neile, kellele kehtestatakse.