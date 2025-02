Neil, kes kritiseerivad Euroopat loiu kaitsevõimesse panustamise pärast, ühtaegu on õigus ja ei ole ka. Kuidas nii? Sõltub, mis ajast me räägime. Praegune seis on jah selline, et Euroopa ei suuda kaitses USAga ühte sammu käia ega Ukrainat piisavalt aidata.

Ent kui minna veidi kaugemale minevikku, aega pärast Teist maailmasõda, siis tuleb ju tunnistada, et sellise kaitsevõimetu Euroopa kujundas USA, kelle väed jäid erinevalt Esimese maailmasõja järgsest ajast Euroopasse. Suures osas on praeguse Euroopa arhitekt USA, kes vajas rahu ja stabiilsust Euroopas, et vastu astuda kommunismiohule. Lisaks NATO-le klappisid USA plaanidega ka üleeuroopalised institutsioonid – söe- ja teraseühendus moodustatigi just sellepärast, et süsi ja teras olid toona, 1952. aastal peamised komponendid, mille abil võis sõda pidada. Need tuli seega anda riiklikust pädevusest supranatsionalistlikule nn Kõrgemale Võimule (High Authority).