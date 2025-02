RAIMOND PIHLAP Prioriteedid paika!

Järsult süvenev sündimuskriis puudutab kõiki Eesti piirkondi. 2024. aastal sündis Eestis tuhat last vähem kui aasta varem ehk sündide arv langes kõigest aastaga kümnendiku võrra. Alates 2018. aastast on Eestis sünde suisa 25 protsendi võrra vähem kui mullu.

Siiski langeb sündimus mõnes piirkonnas veelgi kiiremas tempos hooga. Eriti ränk on Valgamaa olukord, kus alates 2018. aastast on sündide arv langenud tervelt 42 protsendi võrra. Väga palju parem ei ole olukord ka Valgamaaga piirnevas Elva vallas, kus alates 2018. aastast on sündide arv vähenenud 35 protsendi võrra.