RAINER SAKS Venemaal läheb rahvale valetamine aina keerulisemaks

Veidi hiljem ütles ta kohalikule meediale, et töö tehases peatati juba eelnevalt, kuna õigeaegselt saadi teavet droonide lähenemisest. See on selge vale ja täpselt nii kõik kohalikud sellest ka aru saavad. Edasi teatas kuberner, et sotsiaalmeedia võrgustikes leviv teave ökoloogilise katastroofi kohta ei vasta tõele ja avaldas arvamust, et seda infot levitavad Ukraina allikad. Teisisõnu ei usu kohalikud kuberneri kommunikatsiooni mitte üheski punktis. Võib eeldada, et analoogne on olukord ka teistes piirkondades, kus droonirünnakute kohta ametlikku teavet edastatakse.