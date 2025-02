Peol, kus jook voolab ojadena ja kuhu kõik tahaks kutset omada, on ülimalt lihtne tagatoas tegelikele finantseerijatele vajalikke asju paika panna. Ainult kutsuja peaks olema neutraalne, et kõik ühtviisi tulla saaks ja tahaks. Selle neutraalsuse eest Gatsby rikkaks tehtigi. Võiks öelda, et tegu oli kõrgpoliitika ja tippäri suhtekorraldajaga, kes paraku ise eriti ei hoolinud, mis suhteid ta korraldab.

Ma imestasin, kuidas on võimalik, et Terevisiooni intervjuus tuuleparkide teemal antropoloogiga (nojah, ka antropoloog on teadlane) survestas ERR ajakirjanik oma küsimustega «eksperti» tuugenite vastastesse halvasti suhtuma. Algul tundus, et ma kuulsin valesti, kuid kui juba teine kord, kui antropoloog püüdis rääkida, et tegelikult võib viga olla tuulikurajajate halvas või olematus kommunikatsioonis, keeras reporter oma küsimused otsesõnu teisitimõtlejate vastu. Talle sekundeeris samal päeval samas teemas ja sama suhtumisega Delfi ajakirjanik... kõik ajakirjanikud oleks nagu kusagil kokku leppinud, kuidas peab asjasse suhtuma.