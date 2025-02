JUHTKIRI Tollisõja avapaugud

Tasub tähele panna, et reageeringud on olnud erinevad – nii on Euroopa Komisjoni poolelt öelnud Kaja Kallas, et EL on valmis vastama omapoolsete sammudega. Ent näiteks Soome peaminister Petteri Orpo on rõhutanud läbirääkimiste vajalikkust USAga; Leedu president Gitanas Nausėda on kõnelenud aga positiivsest agendast suhetes USAga. On selge, et hetkel, mil USA kehtestab ELile tollitariifid, ei ole see enam puhttehniline küsimus, millega tegeleb Euroopa Komisjon, vaid see kannab ka poliitilist iseloomu. Seda sellepärast, et ka Trump ise kasutab tariife oma poliitika läbisurumise vahendina, kui silmas pidada näiteks ameeriklaste tariifide kehtestamise ähvardusi Colombiale, et see võtaks tagasi oma illegaalsed immigrandid.