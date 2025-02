VALTER KIISK Kliimamuutus polegi «ilmne eksistentsiaalne probleem»? Muidugi mitte

Kliimamuutustega võitlemise ideed põhinevad eeldusel, et kliimamuutus on seda laadi ilmne ja planeediülene eksistentsiaalne probleem, mis toob ühe mütsi alla kõik inimesed, riigid ja rahvad, nii et igaüks on valmis panustama. Aga see eeldus on vale.

Foto: IMAGO/Nicolas Landemard / Le Pictorium