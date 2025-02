Väita, et uudsed sotsiaalsed konstruktsioonid, antud juhul sotsiaalsete ja psühholoogiliste sugude olemasolu on poliitiliselt ja akadeemiliselt konsensuslik seisukoht, on äärmiselt ebaaus ja eksitav.

Me ei tohi täna, vabas Eestis vaadata üksteisele silma ja rääkida tõsimeeli, et Eesti riiklik õppekava ning sellest lähtuvalt põhikooli õpikud ja töövihikud peavad sisaldama ideoloogilist globaalset poliitilist agendat, mis ei lähtu mitte mingist teaduslikust konsensusest nagu väidab Kristina Kallas, vaid on äärmusvasakpoolse vähemuse poolt Eesti ühiskonnale pealesurutud ajutine hoiak, mille koht on ajaloo prügikastis. Kohe kindlasti ei ole selle koht meie laste kooliõpikutes.