KATRIN LAUR Eestlane näeb Saksamaad, et natside järeltulijad tõstavad jälle pead...vaataks kaugemale

Võõra maa asjadest ei ole lihtne aru saada. Välispoliitika vastu erilist huvi mitte tundev eestlane teeb järelduse, et natside järeltulijad tõstavad jälle pead. Kuna Saksamaa on Euroopa suurim riik, siis oleks hea, kui eestlased sellest riigist paremini informeeritud oleksid. Tõepoolest oleme me üks Euroopa Liit ja see, mis Saksamaal toimub, puudutab meid otseselt. Kui mitte täna, siis homme.