JUHTKIRI Meie riigi südametunnistus

Tartu rahu on nimetatud ka Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks – tagas ju tunnustus Nõukogude Venemaalt ja sõja lõppemine, et Eesti sai hakata rajama 1918. aastal välja kuulutatud iseseisvusele ka reaalset vundamenti. Diplomaatiliselt polnud eraldi rahulepingu sõlmimine Nõukogude Venemaaga Eestile lihtne, sest lääneliitlased soovisid survestada nõukogulasi ühisrindena. Ometi oli selge, et Eesti oli toonud Vabadussõjas juba niigi palju ohvreid ja sõja jätkumine oleks hukkunute hulka veelgi suurendanud. Pealegi oli Vene kodusõja Tartu rahu sõlmimise ajaks sisuliselt võitnud Punaarmee hulga tugevam kui Vabadussõja algul – hetk rahu sõlmimiseks tuli ära kasutada.