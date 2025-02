Päris suurt elevust on tekitanud Trumpi viimased väljaütlemised, kus ta kinnitas, et kavatseb Mehhiko ja Kanada kaupadele kehtestada 25-protsendilised tollitariifid. See on päris tõsine avaldus ja näeb väga välja kaubandussõja algatamisena.

Trumpi peamised argumendid on ebaseaduslik ränne üle lõunapiiri, mis puudutab eelkõige Mehhiko võimude tegemisi või tegemata jätmisi. Kanadale heidetakse ette fentanüüli kaubandust üle USA-Kanada piiri ning väga suurt kaubandusdefitsiiti, mis on eriti kiiresti kasvanud Joe Bideni võimuloleku ajal. Trumpi sõnul doteerib USA Kanada majandust miljardite dollaritega. Kogu kaubandusdefitsiit Kanadaga on Trumpi sõnul 250 miljardit USA dollarit. Statistika on selline asi, et sellega saab tõestada kõike, kui vaid oskad õigeid arve kokku panna.