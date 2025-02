KALLE ALEKSIUS Ideoloogiline energiapoliitika ei ole kellelegi kauslik

Tähelepanuväärne on asjaolu, et kui viimasel aastatel on strateegiliste energeetikaotsustega pikalt viivitatud, siis nüüd näib, et otsustajate jalg on hüpatud järsult pidurilt gaasile, seades ohtu ennaktempos liikuvatele otsustele ette jäävate inimeste elukeskkonna ja huvid. Sellistes olukordades kipuvad otsustajad väitma, et «alternatiive ei ole» ning kõik, kes otsustega nõus ei ole on kas rumalad, kitsarinnalised, asjatundmatud või keskkonna suhtes hoolimatud inimesed. Siin kohal on meil mõistlik aeg maha võtta ja eneselt küsida, kas see on ka päriselt nii?