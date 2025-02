ANNELI KANNUS Mis on tervishoius valesti? Tööjõupuudus, raha raiskamine või hoopis otsustamatus?

Eelmise aasta novembris Kutsekoja eestvedamisel valminud tervishoiu töövajaduse kiirprognoos näitas, et eelseisvatel aastatel vajadus tervishoiutöötajate järele aina kasvab. Seda mitte ainult Eestis, aasta lõpus kirjutati ka soomlaste analüüsist, kust selgus, et seoses elanikkonna vananemisega on Soomes 2040. aastaks puudu umbes 35 000 õde. Kui olulisi otsuseid Eestis peagi vastu ei võeta, võib varsti kogu ühiskond küsida üllatunult, miks ei ole kedagi neid tervisemures aitamas.