AHTO ARUVÄLI Ehituse kutseõppe kunstlik pikendamine ähvardab ehitushindu veel tõsta

Kutsereformiga on plaan ametikoolide õpe kunstlikult venitada kolmelt aastalt nelja peale. Teiste valdkondade eest ei oska kõneleda, kuid ehitussektorit ähvardab tulevikus piisava arvu töökäteta jäämine. Kui tulevikus pole ehitajaid, saab sellest meie kõigi ühine mure – töökäte puudus viib ehitushinnad kõrgeks. Juba praegu on ehitajaid selgelt liiga vähe.

Praegu on viimane aeg teha vajalikud korrektsioonid ja jätta ehituse eriala kolmeaastaseks õppeks. Tubli ehituse oskustööline – viimistleja, pahteldaja või ehituspuusepp saab kolmeaastase õppe järel oma ala spetsialistiks. Väärt spetsialistid liiguvad tööturule kohe, kui nende praktilised oskused on piisavalt heal tasemel. Kutseõppes on inimesed elule praktilise lähenemisega, nad hakkavad varakult ennast üleval pidama ning oma teenistuselt riigile makse maksma.