HANNO TOMBERG Oskuste nappus takistab Eesti ettevõtete arengut

Maailmas tervikuna on oskuste omandamise puhul toimunud viimasel neljal aastal positiivsed muutused. Kui veel 2023. aastal arvati, et 44 protsenti töötajate oskustest vajavad ümberõpetamist aastaks 2030, siis nüüd on see osakaal kahanenud 39 protsendini. Eestis on see veel paari protsendipunkti võrra väiksem. Peamise põhjusena tuuakse välja töötajate suuremat osalemist täiendusõppes (50 protsenti töötajaskonnast) ja ettevõtete enda suuremat panust töötajate oskuste arendamisse.