VOLDEMAR TOMUSK Veelkord (sõna)vabadusest ning teadus- ja kõrghariduspoliitikast

Tuleb välja, et meie arenenud kapitalistlikus ühiskonnas on siiski võimalik kujundada ning isegi avaldada väljakuulutatud Parteilisest joonest erinevaid seisukohti. See mõjub julgustavalt, sest olen suhteliselt lähedalt tuttav ka inimesega, kellele on suhteliselt vanamoodsaid julgeoleku- ning parteikomitee meetodeid kasutades ka päris viimastel aegadel saadetud hoiatusi selle kohta, et kui ta järgneva aasta jooksul veel kord meie riigi suurima päevalehe veergudel oma lõpuni läbimõtlemata arvamusi avaldab, siis ei suuda enam keegi teda aidata.