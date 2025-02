RAINER SAKS Ukraina droonirünnakud on jõudnud uuele tasemele

Ukraina armee juhid rõhutavad, et neid rafineerimistehaseid rünnatakse nüüd ja edaspidi sellepärast, et seal toodetakse erinevaid kütuseid, mida kasutab Vene armee Ukraina ründamiseks. Ukraina viimaste nädalate kommunikatsioon nende rünnakute teemal annab ühtlasi ka mõista, et Ukraina otsustajaid ei õnnestu väljastpoolt praegu mõjutada seda tegevust lõpetama.

Ukraina väejuhatus kinnitas, et droonirünnakutel kaugel Venemaa territooriumil on suudetud droonidega kohale viia liugpommid sihtmärgi tabamiseks. Viimaste päevade info põhjal võib oletada, et seda uut ründevõimekust kasutati Družba torujuhtme selle haru pumbajaama hävitamiseks, kust kaudu jõuab nafta Ust-Luga sadama naftaterminali. Ukraina ametnike kinnitusel suudavad nende droonid nüüd viia kuni 250 kg kaaluvaid liugpomme kuni 2000 km kaugusele Venemaa territooriumile. Hetkel ei ole võimalik arvata, kui palju sellised droone ja liugpomme Ukraina arsenalis on, kuid Venemaa õhutõrje paneb toimunud muutus suure surve alla.