NÄDALA VASTAJA Margus Hernits: iluuisutamise EM pakub televaatajale kõike, mis saalisolijale, peale ühe asja

Võistlus tipneb pühapäeval lõpugalaga Tondiraba jäähallis.

Teleekraanilt paistab vaatajale vaid iluuisutamise graatsiline pool, aga eestlased on saanud suurvõistlusi Tallinnas juba mitu korda ka oma silmaga näha. Millised on kõige meeldejäävamad hetked, mis on televaataja eest peitu jäänud?

Kuna võistlus toimub kinnisel areenil ja kõik on näha nii pealtvaatajale kui telekaamerale, siis enamik jõuab ka televaatajani. Mis televaatajani ei jõua, on seotud kavade vahel jääl toimuvaga – lillede ja mänguasjade korjamine näiteks. Aga peamine, millest televaataja ilma jääb, on emotsioon, mida tele ei suuda edasi anda.

Kas teil endise tippsportlasena on õnnetoovaid rituaale või harjumusi, mida enne tähtsaid sündmusi meeles peate?

Mul ei olnud eriti rituaale. Ainult see, et kõigepealt panin vasaku jala uisu jalga ja siis parema. Eelmisel aastal Kaunases müksasin Aleksandr Selevkot enne lühikava õlale ja siis küll otsisin ta spetsiaalselt üles, et enne vabakava ka sama teha.