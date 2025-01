JUHTKIRI Eesti majanduse pahad päevad

Asja ei tee paremaks ka see, et ülereguleeritud Euroopa Liidu majandus ei kipu eriti kasvama. Võrdluseks: USA majandus kasvas eelmisel aastal 2,3 protsenti. See arv ei tundu just väga suur, ometi on see üle 20 korra suurem Euroopa Liidu omast (0,1 protsenti). Vähikäiku teeb ka Saksamaa majandus, mis on olnud traditsiooniliselt Euroopa majandusvedur.

Võib ka öelda, et Euroopa Liit on lõpuks Eesti kätte saanud: aastaid kasvas Eesti majandus kordades rohkem kui ELi oma tervikuna. Praegu enam mitte. Aga me näeme, et ka Tallinn on läinud Brüsseli teed, kus ettevõtluse ette on veeretatud igasuguseid regulatsioonide tõkkeid. Ja sel kombel kuuleme pidevalt nii Brüsselist kui ka Tallinnast, et on plaan ja majandus pöördub jälle tõusule. Viimased aastad on paraku näidanud, et ei pöördu ja et inimeste rahulolematus suureneb. Pole siis imestada, et inimesed ei kipu enam traditsiooniliste parteide poolt hääletama. Postimees soovitab kärpida jõuliselt nii regulatsioone kui ka riigisektorit, siis võime loota tulevikus ka paremaid päevi.