JAREK KURNITSKI Müüdid ja tegelikkus energiamajanduses

Kuigi plaan võib näida kiirustades tehtuna, on tegelikkuses sellega hiljaks jäädud vähemalt kümme aastat. Nimelt on Eesti lühikese ajaga muutunud elektri eksportijast elektri importijaks. Elektri tootmine on langenud viie aastaga üle kahe korra: aastatel 2016–2018 toodeti elektrit 10–11 teravatt-tundi (TWh) aastas, kuid 2023 kõigest 4,9 ja 2024 5,1 TWh.