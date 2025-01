RAINER SAKS Venemaa eeskujul asus Ukrainat tükeldama uus mängija

Viimase saja aasta jooksul, on Taga Karpaatia olnud üsna mitme riigi koosseisus ja nii leiavad mõistuse kaotanud poliitikud erinevates riikides võimaluse esitada pretensioone. Siin on suurem potentsiaal omavahelisteks tülideks. Venemaal ollakse sellest teadlikud ning neile selline rivaalitsemine sobiks. Ühtlasi võime olla kindlad, et olukorras, kui Venemaa isegi suudaks taastada kontrolli Ukraina üle, nad mingil juhul ei jagaks mitte kellegagi mitte ühtegi ruutmeetrit. Kogu protsessi on Venemaa juhtidel vaja vaid selleks, et muuta labaseks sisepoliitilised protsessid Ida-Euroopa riikides ning tuua esile destruktiivsed ning revanšistlikud meeleolud. Neid on iga rahva hulgas võrdlemisi lihtne äratada.​